حار نهارًا.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس المتوقعة في مصر غدًا الثلاثاء

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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /702389/حار-نهارا-الأرصاد-تعلن-حالة-الطقس-المتوقعة-في-مصر-غدا-الثلاثاء

تستمر موجة الأجواء الحارة على غالبية محافظات مصر، حيث يسود غدًا الثلاثاء، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

وينشر موقع دوت الخليج، حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، على محافظات الجمهورية ودرجات الحرارة.

حالة الطقس في مصر غدًا الثلاثاء

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تكون شبورة مائية على أغلب مناطق الجمهورية في القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع وجود نشاط للرياح في الساعات الأخيرة من الليل، كذلك تكون الشبورة المائية مع جو غائم جزئيًا على مناطق السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتنشط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فيكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر غدًا الثلاثاء

وفيما يلي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء في مصر:

الكبرى الصغرى

- القاهرة 35 24

- الأسكندرية 30 22

- طنطا 34 22

- دمنهور 34 22

- مرسى مطروح 29 22

- السلوم 30 21

- سيوة 36 21

- بور سعيد 30 22

- الزقازيق 35 23

- الإسماعيلية 36 22

- السويس 35 21

- رفح 30 21

- نوبيع 35 23

- كاترين 31 18

- شرم الشيخ 37 26

- الغردقة 38 28

- الفيوم 35 22

- المنيا 36 23

- أسيوط 36 25

- الأقصر 40 24

- أسوان 40 26

- الوادي الجديد 40 26

- حلايب 37 22

- شلاتين 35 24