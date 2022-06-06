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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /702380/القائم-بأعمال-وزير-الصحة-يلتقي-نظيرته-بدولة-مالاوي-لبحث-سبل-تعزيز-التعاون-بين-الدولتين

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، استعداد الدولة المصرية لاستقبال المرضى من دولة مالاوي، لتلقي العلاج والخدمات الطبية في المستشفيات المصرية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال استقبال الوزير لنظيرته بدولة مالاوي، "خومبيزى تشيبوندا"، اليوم الإثنين، بمقر ديوان عام وزارة الصحة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين، وتعزيز دعم مصر للنظام الصحي بدولة مالاوي، على هامش فعاليات المؤتمر الطبي الأفريقي الأول «صحة أفريقيا Africa Health ExCon»، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022.

الدكتور خالد عبدالغفار يؤكد استعداد مصر لاستقبال المرضى من دولة مالاوي لعلاجهم داخل المستشفيات المصرية

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تأكيد الجانبان على قوة العلاقات بين الدولتين، خاصة فيما يتعلق بدعم الأنظمة الصحية، مؤكدين أهمية استمرار تعزيز التعاون في مختلف المجالات وعلى رأسها المجال الصحي.

وأضاف أن الجانبين بحثا سبل تعزيز قدرات القطاع الصحي بدولة مالاوي، من خلال تدريب الفرق الطبية لرفع قدراتهم، لنقل الخبرات المصرية إلى القطاع الصحي بـ «مالاوي»، بما ينعكس على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير أكد على استمرار التعاون في مجال تدريب الفرق الطبية من خلال تنظيم برامج تدريبية، وفقاً لاحتياجات دولة مالاوي، فضلاً عن استمرار إرسال المستلزمات الطبية اللازمة للدولة، لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للشعب المالاوي.

الصناعات الدوائية

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون بين الدولتين في مجالات إنتاج الأدوية، حيث أكد الوزير حرص مصر على نقل خبراتها في الصناعات الدوائية لدولة مالاوي، بما يضمن توطين صناعة الأدوية في القارة الإفريقية، كما أكد الوزير استمرار دعم مصر لدولة مالاوي بالأدوية اللازمة لاحتياجاتها.

وفي ذات السياق، وجه الوزير بتنظيم زيارة للوزيرة والوفد المرافق لها إلى شركة أكديما للصناعات الدوائية، للاطلاع على مراحل الإنتاج والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تصنيع الدواء.