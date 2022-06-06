وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط يفتتحان سوق الجملة بشطا بعد تطويره بتكلفة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 02:30 مساءً - اللواء محمود شعراوي : خطة لتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية بالمحافظات وإنشاء أسواق حديثة مطورة لتوفير فرص عمل وتعظيم موارد الدولة

الدكتورة منال عوض " المحافظة حرصت على استكمال خطة تطوير و انشاء أسواق حضارية بمناطق مختلفة لتوفير وحدات تجارية مزودة بكافة الخدمات "

افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سوق الجملة بشطا بعد تنفيذ أعمال تطويره والتى جاءت ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 7 مليون جنيه .

شارك في الافتتاح الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة .

وقام اللواء محمود شعراوي والدكتورة منال عوض بتفقد المباني والخدمات الموجودة بالسوق بعد تطويره ، كما استمعا إلي عرض حول مراحل التطوير والحالة التى كان عليها السوق قبل التنفيذ ، وشرحا تفصيليا حول المشروع الذى تضمن رفع كفاءة الباكيات داخل السوق وبمحيطه و كذلك تطوير المبنى الادارى والكافيتريا ،علاوة على ذلك انشاء بوابتين للسوق مزودتين بانظمة إلكترونية للتحصيل ومراقبة و ميزان ،هذا إلى جانب تزويده بانظمة الحماية المدنية ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي.

ومن جانبه أشار اللواء محمود شعراوي إلي أن توجيهات القيادة السياسية لتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية ، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات من أجل تنمية التجارة الداخلية والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل ، وتعظيم موارد المحافظات .

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تكليف المحافظات بتطوير جميع الاسواق من خلال إعداد مخطط تفصيلى والحد من ظاهرة الاسواق العشوائية خاصة التى تعوق الحركة المرورية وملائمة سعر التعاقد مع المستأجرين للاسعار السوقية.

وقال اللواء محمود شعراوي أنه سيتم العمل علي تطوير جميع الاسواق الرسمية الحالية من خلال إعداد مخطط تفصيلى لها مع مراعاة إشتراطات الحماية المدنية، وكذا تحديد أماكن لإنشاء أسواق بديلة للاسواق العشوائية وتكون قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع للمواطنين.

فيما وقد أكدت "محافظ دمياط " أن المحافظة حرصت على استكمال انشاء أسواق حضارية وتطوير الأسواق القائمة لتوفير وحدات تجارية مزودة بكافة الخدمات، مما يحقق استعادة المظهر الحضارى للمدن والحد من ظاهرة الباعة الجائلين.