العربية للتصنيع توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إيطالية للصناعات الدفاعية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس، أهمية التعاون والشراكة مع الخبرات العالمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للهيئة بأهمية توطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلى فى الصناعات الدفاعية.





جاء ذلك خلال توقيع مذكرة للتفاهم بين العربية للتصنيع وشركة راينميتال الإيطالية العالمية. وأشاد "التراس" بالخبرات التى تتمتع بها شركة راينميتال الإيطالية العالمية، معربا عن تطلع الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز مجالات التعاون المشترك فى مجال الصناعات الدفاعية. وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن تدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة فى صناعات الدفاع المتطورة. من جهته، أشاد "Alessandro Ercolani" الرئيس التنفيذى لشركة راينميتال الإيطالية العالمية بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانات التصنيعية والبشرية وقدرتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى معدلات للتصنيع المحلى وفقا لنظم الجودة العالمية فى مجال الصناعات الدفاعية، مؤكدا أن السوق المصرية كبيرة وواعدة وتشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية.

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