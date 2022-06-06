أئمة وواعظات بوركينا فاسو: ‏مصر تاريخ عريق وحاضر مشرِّف ومستقبل واعد

جدة - نرمين السيد - وأعرب أئمة وواعظات دولة بوركينا فاسو، خلال جولة سياحية نظمتها الأكاديمية للوفد فى المتحف المصرى اليوم، الإثنين، عن أملهم فى أن تتكرر زيارتهم لمصر مرات ومرات، قائلين إن: "مصر حقًا بلد الحضارات وبلد الأمن والأمان الذى يشعر به كل من وطئت قدمه أرضها الطاهرة".
وأكدوا أن الله حبا مصر وشعبها بالخيرات والبركات فهى خزائن الأرض، سائلين الله تعالى لمصر أن يحفظها من كل سوء، وأن يجعلها أمنًا أمانًا.
وخلال الجولة استمع المشاركون إلى شرح تفصيلى حول آثار المصريين القدماء ومدى ما وصلت إليه حضارتهم من تقدم وازدهار، وقد أبدوا انبهارهم بهذه الحضارة العريقة، كما أبدى المشاركون انبهارهم بالحضارة المصرية على اختلاف مراحلها التاريخية وحتى عصرنا الحاضر.
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