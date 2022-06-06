شعراوى: خطة لتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - افتتح محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، سوق الجملة بشطا بعد تنفيذ أعمال تطويره، والتى جاءت ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين جنيه.





شارك فى الافتتاح الدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وقام شعراوى والدكتورة منال عوض بتفقد المبانى والخدمات الموجودة بالسوق بعد تطويره، كما استمعا إلى عرض حول مراحل التطوير والحالة التى كان عليها السوق قبل التنفيذ، وشرحا تفصيليا حول المشروع الذى تضمن رفع كفاءة الباكيات داخل السوق وبمحيطه وكذلك تطوير المبنى الادارى والكافيتريا، علاوة على ذلك إنشاء بوابتين للسوق مزودتين بانظمة إلكترونية للتحصيل ومراقبة وميزان، إلى جانب تزويده بأنظمة الحماية المدنية ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحى.

ومن جانبه، أشار محمود شعراوى إلى أن توجيهات القيادة السياسية لتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات من أجل تنمية التجارة الداخلية والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل، وتعظيم موارد المحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تكليف المحافظات بتطوير جميع الأسواق من خلال إعداد مخطط تفصيلى والحد من ظاهرة الأسواق العشوائية، خصوصا التى تعوق الحركة المرورية وملائمة سعر التعاقد مع المستأجرين للأسعار السوقية.

وقال شعراوى إنه سيتم العمل على تطوير جميع الأسواق الرسمية الحالية من خلال إعداد مخطط تفصيلى لها مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية، وكذا تحديد أماكن لإنشاء أسواق بديلة للأسواق العشوائية وتكون قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع للمواطنين.

وأكدت محافظ دمياط أن المحافظة حرصت على استكمال إنشاء أسواق حضارية وتطوير الأسواق القائمة لتوفير وحدات تجارية مزودة بكل الخدمات، مما يحقق استعادة المظهر الحضارى للمدن والحد من ظاهرة الباعة الجائلين.