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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /702373/وزيرة-البيئة-رئيس-الحكومة-طلب-استراتيجية-بعيدة-المدى- لمواجهة-التغيرات-المناخية-و-تصل-لعام-2050

قالت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الحكومة وضعت استراتيجية حكومية لمواجهة اثار التغيرات المناخية من خلال خطة لخفض الانبعاثات و اضافت خلال الجلسة العامة أن الدولة عملت على مأسسة ملف تغير المناخ برئاسة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي بمشاركة الوزارات المعنية.

دوت الخليج

وزيرة البيئة : رئيس الحكومة طلب استراتيجية بعيدة المدى لمواجهة التغيرات المناخية و تصل لعام 2050

وقالت فؤاد " رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولي طلب استراتيجية بعيدة المدى لمواجهة التغيرات المناخية و تصل الي عام 2050 و ليس خطة انية فقط و اضافت خلال الجلسة العامة للرد على الأدوات الرقابية " و هذا من شأنه وضع خطة مساعدات وطنية طوعية منبثقة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة و تحسين جودة حياة المواطن و الحفاظ على الموارد البشرية تغيرات المناخ تهدد مناحي التنمية.

وقالت الوزيرة " الدستور نص على الحق في الحياة من خلال بيئة امنة نظيفة و تحديد نقاط القوة و الضعف ، و اضافت " لدينا اهداف نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتخفيض الانبعاثات تحقيق المرونة و القدرة على التكيف.

وقالت وزيرة البيئة: يتم استهداف بناء بيوت قادرة على التكيف مع درجات الحرارة العالية وكذلك الأمطار والسيول.

وأشارت إلى أنه يتم عمل ميزات نسبية للمستثمرين في استبدال الأكياس البلاستيكية بأنواع صديقة للبيئة، من خلال منح ميزات في خفض الضرائب وتسهيل دخول المعدات وغيرها.

وقالت وزيرة البيئة: مصر بالكامل لازم تكون مستعدة لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن كل الدول التي استضافت مؤتمرات للمناخ كان التركيز على المدينة مقر المؤتمر، إلا أننا بدأنا حوارا مجتمعيا من أجل تحقيق الأهداف الكاملة من المؤتمر في مواجهة تغير المناخ.