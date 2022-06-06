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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /702370/وزيرة-البيئة-أمام-البرلمان-ميزة-نسبية-للمستثمرين-في-بدائل-الأكياس-البلاستيكية

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه تم وضع استراتيجية لتغير المناخ 2050 منبثقة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، تستهدف التصدي لآثار تغير المناخ وتحقيق النمو المستدام منخفض الانبعاثات، والجفاظ على الموارد الطبيعية.

دوت الخليج

وزيرة البيئة أمام البرلمان: ميزة نسبية للمستثمرين في بدائل الأكياس البلاستيكية

وأكدت خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن تغير المناخ يهدد كل سبل التطور والتنمية، ولا فرق بين دول متقدمة ونامية، مؤكدة أن مصر تستهدف التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري.

وقالت وزيرة البيئة: يتم استهداف بناء بيوت قادرة على التكيف مع درجات الحرارة العالية وكذلك الأمطار والسيول.

وأشارت إلى أنه يتم عمل ميزات نسبية للمستثمرين في استبدال الأكياس البلاستيكية بأنواع صديقة للبيئة، من خلال منح ميزات في خفض الضرائب وتسهيل دخول المعدات وغيرها.

وقالت وزيرة البيئة: مصر بالكامل لازم تكون مستعدة لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن كل الدول التي استضافت مؤتمرات للمناخ كان التركيز على المدينة مقر المؤتمر، إلا أننا بدأنا حوارا مجتمعيا من أجل تحقيق الأهداف الكاملة من المؤتمر في مواجهة تغير المناخ.