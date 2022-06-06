النائبة ألفت المزلاوي تهاجم وزيرة البيئة: الوزارة تحولت من تحقيق التنمية المستدامة لخراب مستدام..فيديو

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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /702369/النائبة-ألفت-المزلاوي-تهاجم-وزيرة-البيئة-الوزارة-تحولت-من-تحقيق-التنمية-المستدامة-لخراب-مستدامفيديو

قالت النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، أن وزارة البيئة تحولت من تحقيق التنمية المستدامة إلى خراب مستدام ، لافتة إلى أن الوزيرة تطالب بزيادة موازنة الوزارة لسداد الغرامات الموقعة ضد الوزارة بسبب المخالفات.

دوت الخليج

النائبة ألفت المزلاوي تهاجم وزيرة البيئة: الوزارة تحولت من تحقيق التنمية المستدامة لخراب مستدام

جاء ذلك خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة بحضور الدكتورة ياسيمن فؤاد وزيرة البيئة.

ووجهت المزلاوي، تسائلا لوزير البيئة عن سرقة عدد من مهمات فرع البيئة فى نطاق القاهرة الكبري، قائلة: ما هى الاجراءات التى اتخذتها الوزارة تجاه سرقة 386 فرن و4 أجهزة كمبيوتر، مشيرة إلى أن الوازرة اتخذت إجراءات تعسفية بغلق عدد من مصانع الأسمنت.

تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل

هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صباح اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد.

1 - طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من :

1- رشا رمضان

2- محمد نشأت العمده

3- أحمد علي إبراهيم

4- أحمد فرغلي

5- أحمد سمير صالح

6- ضياء الدين داود

7- زكريا حسان

8- أيمن محسب

9- شريف الورداني

10- عبد المنعم إمام

11- أحمد إسماعيل

12-أحمد الشرقاوي

13- آيه فوزي

14- ناصر عطية

15- محمود أبو الخير

16- أحمد حجازي

17- أماني الشعولي

18- سحر صدقي

19- عادل النجار

20- عمرو القطامي

21- آيات الحداد

22- محمود البرعي