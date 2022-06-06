رئيس"المعاهد الأزهرية" يتفقد لجان امتحان الديناميكا لطلاب الثانوية بالفيوم

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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /702368/رئيسالمعاهد-الأزهرية-يتفقد-لجان-امتحان-الديناميكا-لطلاب-الثانوية-بالفيوم

تفقد الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم، لجان امتحان الديناميكا لطلاب العلمي بالشهادة الثانوية ببعض معاهد الفيود، وتابع مدى تطبيق الإجراءات داخل اللجان حفاظًا على سلامة الطلاب القائمين على منظومة الامتحانات.

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وتفقد رئيس القطاع، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في يومها الثالث، بمعهدي أبو بكرالصديق وفتيات طامية بالفيوم، للاطمئنان على سير عملية الامتحانات والالتزام بالتعليمات الخاصة بها، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم.

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون فيها، والوقوف على مدى التزام الطلاب والقائمين على الامتحانات حفاظا على صحة وسلامة الجميع، مؤكدا أن كافةَ العاملين على عملية الامتحانات مهمتهم الأولى توفير الجو الملائم لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات في أحسن صورة، متمنيًا النجاح والتوفيق لطلاب الشهادة الثانوية.

وقام رئيس القطاع بالمرور على الطلاب داخل اللجان، وتناقش معهم في مستوى امتحان اليوم، ولم يتم رصد أي شكاوى.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية الأزهرية (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، منهم (91392) أدبي، و 46648 علمي، و143 بالعلوم الإسلامية، و539 طالبا في البعوث الإسلامية.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحان الديناميكا لطلاب العلمي بالشهادة الثانوية بشبين الكوم

وكان قد قام الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، بجولة تفقدية لمتابعة امتحان الديناميكا لطلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية بمعهد البنين النموذجي بشبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حفاظا على صحة وسلامة الجميع، إضافة للالتزام بضوابط أداء الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب، لمساعدتهم خلال فترة الامتحانات.

كان في استقبال رئيس جامعة الأزهر، خلال الجولة الشيخ محمد أبو العنين رئيس لجنة معهد البنين النموذجي بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، ووكلاء اللجنة.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي بدأت السبت الماضي بأداء الامتحانات في مادتي الفقه والتفسير.

وكانت قد انطلقت، يوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمواد الفقه والتفسير والقرآن، لطلاب العلمي والبعوث الإسلامية.

ويبلغ عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام ٦٠٥ لجنة على مستوى الجمهورية، ويؤدي الامتحانات ما يقارب ١٣٩٠٠ طالب وطالبة في مختلف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (٩١٣٩٢) طالبا، وطلاب القسم العلمي (٤٦٦٤٨)، و(١٤٣) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(٥٣٩) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.