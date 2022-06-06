انت الان تتابع تفاصيل خبر «وزارة الخراب المستدام وليس وزارة البيئة».. برلمانيون يهاجمون ياسيمن فؤاد ويكشفون سرقة معدات الوزارة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /702365/وزارة-الخراب-المستدام-وليس-وزارة-البيئة-برلمانيون-يهاجمون-ياسيمن-فؤاد-ويكشفون-سرقة-معدات-الوزارة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، هجوم حاد على وزارة البيئة بسبب تلوث نهر النيل ، وعدم الاهتمام باهداف الوزارة المتمثلة فى التنمية المستدامة.

دوت الخليج

النائبة ألفت المزلاوي تهاجم وزيرة البيئة: الوزارة تحولت من تحقيق التنمية إلى خراب مستدام

وقالت النائبة ألفت المزلاوى، خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة بحضور الدكتورة ياسيمن فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة تحولت من تحقيق التنمية المستدامة إلى خراب مستدام ، لافتة إلى أن لوزيرة تطالب بزيادة موازنة الوزارة لسداد الغرامات الموقعة ضد الوزارة بسبب المخالفات .

ووجهت المزلاوي تسائلا لوزير البيئة عن سرقة عدد من مهمات فرع البيئة فى نطاق القاهرة الكبري ، قائلة :ما هى الاجراءات التى اتخذتها الوزارة تجاه سرقة 386 فرن و4 أجهزة كمبيوتر، مشيرة إلى أن الوازرة اتخذت إجراءات تعسفية بغلق عدد من مصانع الأسمنت.

الحفاظ على نهر النيل

من جانبه انتقد النائب مجدى ملك، عدم اهتمام الوزارة بالحفاظ على نهر النيل من التلوث، لافتا إلى أن الوزارة أكتفت بتحرير المحاضر دون البحث عن حلول لوقف وعلاج أسباب التلوث .

فيما قال النائب لطفي شحاتة: إننا لدينا وزارة بيئة ضمن وزارات الحكومة، ولكن على ارض الواقع لا توجد وزارة ولا يوجد اى جهود ملموسة لها، مشيرا إلى أن هناك انفجار لمنظومة الصرف الصحي ، يهدد مدينة الزقازيق وعدد من القري منها قرية العصلوجي وهو ما يتطلب تشغيل محطة الصرف الصحي فى أسرع وقت .