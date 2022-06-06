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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /702364/ياسمين-عبد-العزيز-تفتح-النار-على-شقيقها-وائل-عبد-العزيز-اتوكس-يا-اللي-بعت-أختك-وأخدت-تمنها-عربية

فتحت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز النار على شقيقها الفنان وائل عبد العزيز، مشيرة إلا أنه فرط فيها مقابل سيارة مرسيدس.

دوت الخليج يرصد رسالة ياسمين عبد العزيز لشقيقها.

ياسمين عبد العزيز تهاجم شقيقها

وجهت ياسمين عبد العزيز رسالة لشقيقها عبر خاصية استوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» قائلة: "اتوكس يا اللي بعت أختك وخدت مكانها عربية مرسيدس".

وجاءت رسالة ياسمين عبد العزيز ردًا منها على رسالة دعم شقيفها لها والتي قال فيها:"يا بنتي أنتي ليكي احنا بعد ربنا وتعبك تعبنا وفرحك فرحنا واحنا معاكي ووراكي ليوم الدين.. معلش استحملي وكله هيعدي بأمر الله".

ياسمين عبد العزيز تلغي متابعتها لأحمد العوضي

وألغت النجمة المصرية، ياسمين عبد العزيز متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "أنستقرام".

وجاء ذلك بعد تعرض ياسمين عبد العزيز لأزمتها الصحية الأخيرة، لكن على الجانب الآخر مازال العوضي متابعًا لها ويحتفظ الثنائي بصورهما.

ورجح متابعو النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز إمكانية انفصالها عن زوجها أحمد العوضي.

أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية

تعرضت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز لوعكة صحية جديدة, بعد الأزمة الصحية التي مرت بها السنة المنقضية.

ونشرت ياسمين عبدالعزيز صورة لها من أحد المستشفيات معلقة عليها: "أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة".

عادت أمس، النجمة ياسمين عبد العزيز إلى القاهرة قادمة من سويسرا، بعد أن خضعت لعملية جراحية دقيقة فى أحد المستشفيات هناك، حيث وصلت إلى منزلها حاليا لاستكمال باقى العلاج، بعد أن ألزمها الفريق الطبى المعالج بالراحة التامة، وعدم التعرض للضغوطات أوالإرهاق، حيث أجرت ياسمين عبد العزيز عملية جراحية منذ أسبوع على أقصى تقدير، بحسب قول المصدر المقرب منها.

وفى 17 يوليو 2021، كتب الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتى وحبيبتى ياسمين.. هى فى العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافى المعافى بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها".

وكتب الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، فى 18 يوليو 2021، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أنا كل اللى هقدر أقوله دلوقتي.. ادعوا لياسمين حالتها خطيرة".