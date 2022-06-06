انت الان تتابع تفاصيل خبر على خلفية إقامته حفلات أثناء «كورونا».. دعوات لسحب الثقة من رئيس الوزراء البريطاني.. و«جونسون» يؤكد: ليس لدي نية للاستقالة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /702363/على-خلفية-إقامته-حفلات-أثناء-كورونا-دعوات-لسحب-الثقة-من-رئيس-الوزراء-البريطاني-وجونسون-يؤكد-ليس-لدي-نية-للاستقالة

يسعى عدد من النواب المتمردين بحزب المحافظين الحاكم ببريطانيا، لسحب الثقة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على خلفية التحقيق الداخلي الذي نشر بشأن إقامته حفلات بمقر الحكومة في داوننغ ستريت خلال جائحة كورونا، متجاهلًا الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها للسيطرة عليه.

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التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء البريطاني

أفادت وكالة «بلومبرج» عن مصدر، أن نوابًا متمردين بحزب المحافظين الحاكم يسعون لإجراء تصويت للإطاحة بـ«جونسون» خلال هذا الأسبوع، حيث اقتربوا من تأمين الخطابات الـ54 المطلوبة لفرض إجراء تصويت على زعماته، منوهًا أن رئيس الوزراء البريطاني واثقًا من فوزه.

وزير خارجية بريطانيا السابق يصوت لسحب الثقة من «جونسون»

ووفقًا لوكالة «رويترز»، يشارك وزير الخارجية البريطاني السابق جيرمي هانت، اليوم الإثنين، في التصويب على الإطاحة برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والذي أفاد في تغريدة على تويتر: «يجب على أي شخص يعتقد أن بلادنا أقوى وأكثر إنصافًا وازدهارًا عندما يقودها المحافظون أن يعكس أن نتيجة عدم التغيير ستكون تسليم البلاد لآخرين لا يشاركونها هذه القيم».

وزيرة خارجية بريطانيا تصوت لصالح «جونسون»

من جانبها، أكدت ليز تروسن وزيرة الخارجية البريطانية، على دعمها لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في تصويت الثقة المقرر إجراؤه بين نواب حزب المحافظين، وقالت في تغريدة لها: «رئيس الوزراء يحظى بتأييد 100٪ في تصويت اليوم وأنا أشجع الزملاء بشدة على دعمه».

وتابعت: «لقد حقق تعافيًا من فيروس كورونا ودعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي. وقد اعتذر عن الأخطاء التي ارتكبت. يجب علينا الآن التركيز على النمو الاقتصادي».

اكتمال العدد القانوني للنواب المطالبين بسحب الثقة من بوريس جونسون

وذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، اكتمال العدد القانوني للنواب المطالبين بالتصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ووفقًا لقواعد حزب المحافظين، فلا يعرف عدد أعضاء الحزب الذين دعوا رسميًا إلى تنحي رئيس الوزراء سوى رئيس لجنة 1922 الرئيسية، جراهام برادي.

وبمجرد أن يتم الوصول للعدد المطلوب، سيكون أول تحرك لبرادي هو إبلاغ رئيس الوزراء.

«جونسون» ليس لديه أي نية للاستقالة

وأكد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، أنه ليس لديه أي نية للاستقالة من منصبه ومن رئاسة الحزب، مشددًا على ثقته بالفوز في حالة إجراء هذا التصويت.