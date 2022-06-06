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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /702362/النائبة-أمانى-الشعولى-تواجه-وزيرة-البيئة-مفتشين-البيئة-من-المؤهلات-الوسطى-ومش-بيفهموا-حاجة

واجهت النائبة أمانة الشعولي، أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لعدم وجود تنسيق مع الوزرارات المعينة، مضيفة: مفتشين البيئة من المؤهلات الوسطى ومش بيفهموا حاجة.

دوت الخليج جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاقتراحات، والاسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجه لوزارة البيئة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد. مسببات تلوث الهواء هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صباح اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد. 1 - طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية. أ - طلبات إحاطة مقدمة من : 1- رشا رمضان 2- محمد نشأت العمده 3- أحمد علي إبراهيم 4- أحمد فرغلي 5- أحمد سمير صالح 6- ضياء الدين داود 7- زكريا حسان 8- أيمن محسب 9- شريف الورداني 10- عبد المنعم إمام 11- أحمد إسماعيل 12-أحمد الشرقاوي 13- آيه فوزي 14- ناصر عطية 15- محمود أبو الخير 16- أحمد حجازي 17- أماني الشعولي 18- سحر صدقي 19- عادل النجار 20- عمرو القطامي 21- آيات الحداد 22- محمود البرعي

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