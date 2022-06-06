النائبة سحر صدقى لـ ياسمين فؤاد«وزيرة البيئة غير موجوده فى صعيد مصر»..فيديو

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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /702360/النائبة-سحر-صدقى-لـ-ياسمين-فؤادوزيرة-البيئة-غير-موجوده-فى-صعيد-مصرفيديو

انتقدت النائبة سحر صدقي، عضو مجلس النواب، وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بسبب غياب دور الوزارة فى محافظة قنا، مضيفة” وزيرة البيئة غير موجودة فى قناة”، ولا تشارك فى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بتنمية الصعيد، إضافة إلى أن مجهود ات الوزارة لم تصل الي محطات الصعيد، و مازالت تعاني من مشكلات تراكم القمامة.

دوت الخليج

النائبة سحر صدقى لـ ياسمين فؤاد«وزيرة البيئة غير موجوده فى صعيد مصر»

جاء هذا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد.

وطالبت النائبة سحر صدقي، عضو مجلس النواب، بضرورة وجود استراتيجية لجمع وتدويرالقمامة من المراكز والقري فى جميع محافظات الصعيد، لافتة إلى أن مصانع تدوير القمامة الموجودة داخل محافظة قنا غير مفعلة، متسائلة عن الدور الرقابي لوزارة البيئة على هذه المصانع؟، وأين التنسيق مع الوزارات الأخري.

وتباعت، أن انتشار القمامة وتراكمها على جوانب الترع والمصارف، التهمت المشروع القومي لتبطين الترع والذي بلغت تكلفته الملايين، فضلا عن أن القمامة تتسبب فى غلق الترع، وتعيق وصول المياه للأراضي الزراعية، مما يؤثر على المحاصيل والانتاج.

كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة عدة طلبات إحاطة وسؤالان وطلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية، موجهة إلي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

أ) طلبات إحاطة مقدمة من:

1- محمود الشامى

2-العربي فؤاد

3 - محمد مصطفى السلاب

4 - أحمد سمير صالح

5- مجدي ملك

6- يسري المغازي

7- ضياء الدين داود

8- ايلاريا سمير حارص

9- محمد صلاح أبو هميلة

10-أحمد علي إبراهيم

11- نشأت فؤاد عباس

12- فتحي قنديل

13- محمد سليمان

14- محمود عصام موسى

15- عامر الشورى

16- محمد الصمودي

17- محمود البرعي

18- أمل سلامة

19- مجدي سيف

20- نافع عبد الهادي

21- إيهاب عبد العظيم

22- أحمد الألفي

23- حسام المندوه

24- يونس عبد الرازق

25- معتز محمد محمود

26-ولاء التمامي

27- علي العساس

28- أحمد يحيى الجحش

29- فؤاد أباظة

30- ني نتر أوزوريس

31 - محمد يسري عبادة

32 - هاني خضر

33 - عبد المنعم إمام

34 - يوسف الصاوي

35 - آمال عبد الحميد

36 - هناء أنيس

37 - مجدي الوليلي

38 - محمد جنيدي

39 - علاء جعفر

40 - أشرف الشبراوي

41 - السيد شمس الدين

42 - أحمد حمدي خطاب

43 - حموده محمد حموده

44- مروة هاشم

45- مجدي الأمير

46- سيد حنفي

47- حسن المير

48- عبد النعيم حامد

49- محمد طلبة

50- رياض عبد الستار

51- صفاء جابر ثابت

52- محمد عبد العليم داود

53 - أيمن محسب

54 - حسن طارق عمار

55 - مجاهد نصار