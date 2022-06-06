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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /702357/سحب-3161-رخصة-قيادة-لعدم-تركيب-الملصق-الإلكتروني

قامت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بسحب 3161 رخصة قيادة لعدم إلتزام قائدى السيارات بتركيب الملصق الإلكتروني الخاص بالمرور، بعد انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة لقائدي السيارات بتركيبه فى 30 مارس وأعقب ذلك تفعيل لوائح المرور على كل مخالفي تركيب الملصق الإليكتروني.

وتفتح وحدات المرور بمختلف المحافظات أبوابها أمام قائدي السيارات لاستقبالهم لتركيب الملصق الإليكتروني، والذي يعد خطوة هامة في تطبيق منظومة إليكترونية مرورية كاملة، ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

وتتيح وزارة الداخلية خدمات إليكترونية لمالكي المركبات المختلفة ذات التراخيص السارية من طلب تركيب الملصق الإليكتروني بسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيا من خلال موقع بوابة مرور مصر، وذلك تسهيلا على المواطنين وتوفير خدمة وميزة جديدة لقضاء حاجتهم المرورية فى وقت وزمن قصير.

أمن الموانئ يضبط 7 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن قيامها بضبط 25 قضية في مجال الأمن العام، و643 مخالفةم مروريةمتنوعة، وتنفيذ 163 حكم قضائي، و7 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهود الداخلية

حيث تقوم وزارة الداخلية بتكثيف حملاتها وجهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الترهب الضريب والسيطرة الأمنية على المنافذ.

340 سنة حبس.. ضبط هارب من 205 حكم بالقاهرة

ألقت وزارة الداخلية القبض على هارب من تنفيذ 205 أحكام قضائية، بإجمالى مدد حبس بلغت 340 سنة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

معلومات وتحريات

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام لـ دوت الخليج، قيام مالك شركة مقاولات، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 205 أحكام قضائية فى قضايا "تبديد، شيكات، مبانى"، بإجمالى مدد حبس بلغت 340 سنة، بتغيير محل إقامته، والإقامة بإحدى الشقق بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة خشية ضبطه.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.