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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /702356/نويصر-بالجلسة-العامه-للبرلمان-يوجه-الشكر-للرئيس-السيسي-لإدراج-مركز-الصف-ضمن-مبادرة-حياة-كريمة

قال النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، أن مشكله تلوث البيئة متعددة الجوانب وتؤثر على أغلي ما يملك الإنسان وهي صحتة، مؤكدا أن خطة التنمية المستدامه 2030 تتضمن البعد الإجتماعي والبعد الإقتصادي ، والبعد البيئ وهنا نوجه سؤال حول إستراتيجية وزارة البيئة لتنمية المستدامه.

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نويصر : يطالب بإرسال معدات لرفع القمامه من شوارع مركز الصف

وتسأل النائب أحمد سعد نويصر في كلمته خلال الجلسة العامه اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد، عن عدد اللمدافن الصحية بمحافظة الجيزة وهل يتناسب مع عدد سكان المحافظة.

ووجه النائب أحمد سعد نويصر الشكر للرئس عبد الفتاح السيسي وذلك لإدراج مركز الصف في مبادرة حياة كريمة وكان من طلائع المراكز التى إنضمت للمبادرة التى تنقل الريف المصري نقله نوعية وستحدث طفرة تنموية حقيقية.

وطالب عضو مجلس النواب، بإرسال معدات رفع قمامه لمركز الصف الذي يغرق شوارعة فى القمامه بسبب عدم وجود أي وسائل لرفع القمامه من قري ومدن مركز الصف.