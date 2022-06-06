انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب نادر الخبيري لوزيرة البيئة:«مياه الصرف الصحي والقمامة» أغرقت شوارع العياط والصف حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /702355/النائب-نادر-الخبيري-لوزيرة-البيئةمياه-الصرف-الصحي-والقمامة-أغرقت-شوارع-العياط-والصف

وجة النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، عدد من الأسئلة لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بشأن إستراتيجية الوزارة للتصدي للتلوث البيئة وتلوث الهواء وكيفية حماية المحميات من التلوث البيئي، مؤكدا أن التلوث مشكله متعددة الجوانب.

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كما تسأل النائب نادر الخبيري فى كلمته خلال الجلسة العامه اليوم ، برئاسة المستشار حنفي جبالي ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد ، عن خطة الوزارة لمواجهة الإنبعاثات الخطيرة التى تؤثر على حياة المواطن وصحتة في جمهورية مصر العربية بشكل عام ، وبشكل خاص في مركز البدرشين والعياط بشكل خاص .

الخبيري : يسأل وزيرة البيئة عن خطة الوزارة لمواجهة الإنبعاثات الخطيرة

وأكد عضو مجلس النواب ، أن وزارة البيئة لا تعلم شيء عن مشاكل القمامة في مركز الصف والبدرشين والعياط ، ومنطقة جنوب الجيزة ، مؤكدا أن المجاري والصرف الصحي يغرق شوارع قري العياط والبدرشين ، مؤكدا أن قري ومدن الصف والعياط لا يعرفون أي شئ عن نشاط وزارة البيئة فى مجال جمع القمامه حيث أن تلال القمامه فى منتشرة فى كل مكان.