خلال الجلسة العامة اليوم..مصطفى بكري يفتح النارعلى وزير قطاع الأعمال: الحكومة من المفترض تحترم مجلس النواب..وبرلمانية النور تستنكر التطاول والإساءة الهندية للرسول

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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /702354/خلال-الجلسة-العامة-اليوممصطفى-بكري-يفتح-النارعلى-وزير-قطاع-الأعمال-الحكومة-من-المفترض-تحترم-مجلس-النوابوبرلمانية-النور-تستنكر-التطاول-والإساءة-الهندية-للرسول

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلقاء بيانان عاجلان من الأعضاء ، بشأن بالتطاول الذي صدر من مسئول الحزب الحاكم الهندي، على النبى محمد صلي اله عليه وسلم،إضافة إلى ما يقوم به وزير قطاع الأعمال العام من تصفية الشركات التي تعمل وتضم العديد من العمال.

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خلال الجلسة العامة اليوم..مصطفى بكري يفتح النارعلى وزير قطاع الأعمال بجلسة البرلمان: الحكومة من المفترض تحترم مجلس النواب

أوضح النائب مصطفى بكري، أنه منذ 3 أشهر تقدمت بطلب إحاطة بشأن شركة الكوك، وتم مناقشته، وتم المطالبة بحضور رئيس الشركة، إلا أن الحكومة لم تعمل بالتوصيات، بالرغم من المفترض أنها تحترم مجلس النواب.

وقال النائب: الوزير زي ما ضحك علينا وتم تصفية شركة الحديد والصلب بزعم أنها خاسرة، عايز يبيع شركة الكوك لنفس الحجة، مشيرا إلى أن الشركة حققت مكاسب مؤخرا بما قيمته 114 مليون جنيه، كما تم سداد 25 مليون جنيه لشركة الغاز.

وقال: شركة الكوك لو تم تشغيلها على النحو الأمثل كان من المتوقع أن تحقق مكاسب 250 مليون جنيه، موجها كلامه لوزير قطاع الأعمال العام: "ليه بتخربوا وتدمروا البلد؟".

ووجه مصطفى بكري، اتهاما الوزير هشام توفيق، بالكذب على الرأي العام، ويسعي لتخريب القطاع العام، وفي النهاية البلد هي التي تدفع الثمن.

وقال عضو البرلمان: الوزير لا يستند إلى أي شرعية قانونية أو دستورية، وفي وقت أكد أن ثورة 23 يوليو هي سبب خراب البلد.

وتسائل بكري: من يسمح لوزير بهذا الشكل أن يكون موجودا؟، قائلا: هشام توفيق هو الذي يدفع العمال للثورة ضد البلد الذي تحتاج فيه إلى الظهير الشعبي.

وحذر عضو مجلس النواب، قائلا: أدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وأساند الدولة المصرية، ولكن ما يحدث من وزير قطاع الأعمال سيدفع ثمنه البلد بالكامل.

رئيس برلمانية النور يلقى بيانا عاجلا بشأن الإساءة الهندية للرسول« روحى وأهلى وأبنائى وعمرى ومالى وماملكت يدى فداء رسول الله »

كما ألقى النائب أحمد خليل خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بالمجلس، بيانا عاجل اليوم، حول ما وصفه بالتطاول الهندى على النبى محمد ص، مستنكرا، التطاول الصادر من مسئول الحزب الحاكم فى الهند تجاه النبى محمد ص.

وقال خيرالله، روحى وأهلى وأبنائى وعمرى ومالى وماملكت يدى فداء رسول الله، متابعا، نصرة النبى ص واجب علينا.

وأضاف، هذا الإجرام فى حق النبى لانقبله ، وعلى كل مسلم فعل ما يستطيع تجاه هذا الإجرام الهندى.