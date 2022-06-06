26 قتيلًا في الهند إثر سقوط حافلة في وادٍ سحيق

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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /702350/26-قتيلا-في-الهند-إثر-سقوط-حافلة-في-واد-سحيق

أفادت تقارير محلية هندية، بسقوط حافلة في وادٍ سحيق أثناء طريقها إلى معبد هندي في مقاطعة أوتاركاشي بولاية أوتارانتشال شمال البلاد، مما أسفر عن مصرع 25 شخصًا في الحال وإصابة 3، توفي منهم واحدًا متأثرًا بإصاباته، حيث كان على متن الحافلة 28 راكبًا بالإضافة إلى السائق ومساعده.

دوت الخليج

26 قتيلا في حادث سقوط حافلة بالهند

وأوضح مسئول إدارة الكوارث بالمقاطعة بيفيندرا باتوال أنه تم انتشال 17 جثة حتى الآن، وجارٍ عن الباقين.

وأشارت الشرطة الهندية، أن الحافلة كانت تقل 30 راكبًا، تم إنقاذ 4 منهم في حالة حرجة.

أكبر عدد وفيات عن حوادث المرور في الهند

وفقًا لبيانات حكومية، فإنه يلقى حوالي 134 ألف شخص في المتوسط حتفه على طريق البلاد كل عام، حيث تعد الهند من أعلى الدول في حصيلة الوفيات الناتجة عن حوادث المرور في العالم.

ويتم الإبلاغ عن العديد من الحوادث في المناطق الجبلية، وعادة ما تكون ناجمة عن القيادة المتهورة أو الطرق السيئة أو سوء حالة السيارات.