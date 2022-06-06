السيسي يصدق على قوانين خاصة بربط حسابات ختامية بالسنة المالية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 01:29 مساءً - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قانون رقم 61 لسنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2021.2020

كما صدق عل قانون رقم 62 لسنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2021.2020

وقانون رقم 63 لسنة 2022 بربط حساب ختامة موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2021.2020

وقانون رقم 64 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية للسنة المالية 2021.2020

وقانون رقم 65 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موزانة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 2021.2020

وقانون رقم 66 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موزانة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2021.2020

وقانون رقم 67 لسنة 2022 بربط حساب ختامة موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2022 بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2021.2020

وقانون رقم 68 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للسنة المالية 2021,2020

وقانون رقم 69 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2021,2020

وقانون رقم 70 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موازنة المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة للسنة المالية 2021.2020