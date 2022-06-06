موعد سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لأداء المناسك

جدة - نرمين السيد - أعلن أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للعمل الأهلى والمدير التنفيذى للمؤسسة القومية للحج والعمرة، أنه تقرر سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة يوم 24 يونيو الجارى.





وقال عبدالموجود، اليوم الإثنين، إن حجاج الفوج الأول من محافظة الجيزة، ويغادرون إلى المدينة المنورة من مطار القاهرة، مشيرًا إلى أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تتابع كل التفاصيل الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية، ووجهت بتوفير كافة سبل الراحة لتيسير رحلتهم إلى الأراضى المقدسة. وأضاف أن الوزارة قامت ببذل الكثير من الجهود فى التعاقد على الخدمات التى تليق بحجاج الجمعيات، وتم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوى المتميز والتى تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين فى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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