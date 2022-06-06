تحويلات مرورية بمحور المشير لتنفيذ مشروع المونوريل

جدة - نرمين السيد - وذكرت الإدارة أنه تزامنا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لاستكمال أعمال مشروع المونوريل بمحور المشير بالقاهرة، سيتم غلق نفق الوفاء والأمل، مع تحويل حركة المرور باتجاه محور أبو زيد خضر باتجاه أعلى الشهيد فى مدة زمنية (ليلتان فقط)، من الساعة 11 مساء وحتى الساعة 6 صباحا؛ وذلك اعتبارا من اليوم الإثنين.
وأضافت أنه سيتم توسعة الأسوار أمام دار الوقود للمتجه إلى القاهرة الجديدة بمسافة 6 أمتار إضافية، مع بقاء حركة المرور الطولى بعرض 10 أمتار فى مدة زمنية (ليلتان فقط)، من الساعة 11 مساء وحتى 6 صباحا، اعتبارا من بعد غد الأربعاء.
وتابعت أنه سيتم توسعة الأسوار من كوبرى المشاه وحتى مطلع كوبرى التسعين للمتجه إلى القاهرة الجديدة بمسافة 6 أمتار إضافية، مع بقاء حركة المرور الطولى بعرض 18 مترا فى مدة زمنية (7 ليالى فقط)، من الساعة 11 مساء وحتى الساعة 6 صباحا، اعتبارا من بعد غد الأربعاء.
وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة، قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وكذلك التنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية واللوحات الإرشادية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.
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