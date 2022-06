يخلق شراكات مستدامة.. المؤتمر الطبى الإفريقى الأول

جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الأول "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"، أمس الأحد، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى بمركز مصر للمعارض الدولية المنارة، بمشاركة عالمية لأكثر من 350 شركة من 102 دولة بفعاليات المؤتمر والمعرض.





نظمت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية المعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى الأول Africa Health Excon، بعنوان (Your Gate to Innovation and Trade)، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الفترة من 5 إلى 7 يونيو المقبل.

ويعد المؤتمر الأساس لتكوين محور قارى للابتكار والتجارة فى مصر وإفريقيا، حيث يهدف إلى التواصل مع أنظمة الرعاية الصحية بالدول الإفريقية لتبادل الخبرات وتنشيط محاور التعاون المصرى الإفريقى فى مجال الأعمال والاستثمارات فى قطاع الرعاية الصحية وآخر تطورات التكنولوجيا الصحية فى العالم.

ويُعد المؤتمر فرصة لخلق أعمال وبناء شراكات مستدامة مع مسؤولى الرعاية الصحية والشركات المصنعة والوكلاء والموزعين ومقدمى الرعاية الصحية فى العالم، لتعزيز العلاقات التجارية ودعم فرص الاستثمار الأجنبى الذى يخلق فرصا للعمل على نقل المعرفة المتخصصة إلى قطاع الرعاية الصحية فى مصر وإفريقيا، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لجميع شركاء الرعاية الصحية للتفاعل معا وتقديم الحلول لدفع الابتكار الصحى بدول القارة الإفريقية.

ويستعرض موقع "دوت الخليج" أبرز المعلومات عن المؤتمر الطبى الإفريقى كما يلى:

تعقد فعاليات مؤتمر صحة إفريقيا Africa Health ExCon تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، حيث هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.

ومن المقرر أن يعقد أكثر ما يزيد عن 350 جلسة و20 ورشة عمل وبمشاركة أكثر من 800 متحدث وخبراء دوليين فى المجال الطبى على مدار 3 أيام.

وتتضمن فعاليات المؤتمر الطبى الإفريقى جلسات متنوعة تستعرض أحدث التقنيات التكنولوجية بالمجالات الطبية المختلفة، ويهدف المؤتمر طرح ومناقشة عدد من المبادرات المهمة فى المجال الطبى، بما يعزز من دور المؤتمر كمنصة مستدامة تربط جميع شركاء الرعاية الصحية فى العالم.

ويناقش المؤتمر أيضا السياحة العلاجية بحضور الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وستعقد جلسة عن المرأة والطفل بعنوان التحديات السكانية برئاسة الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، فضلا عن جلسة بعنوان قيادة الرعاية الصحية وإدارتها، بحضور الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

ومن المقرر أن يستضيف المؤتمر الطبى الإفريقى الأول أكثر من 2000 عضو من أعضاء الوفود الممثلة للهيئات الطبية الحكومية، وكذلك الشخصيات البارزة والرواد فى القطاع على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.