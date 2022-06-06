حياة كريمة.. 450 مليون جنيه تكلفة مشروعات الصرف الصحى بغرب أسوان وسهيل

جدة - نرمين السيد - قال المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بأسوان إن مشروعات المبادرة بقرى غرب أسوان وغرب سهيل وخاصة الصرف الصحى تصل تكلفتها إلى 450 مليون جنيه ويستفيد منها 45 ألف نسمة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى؛ لمتابعة معدلات ونسب التنفيذ بعدد من المشروعات بقرى غرب سهيل وغرب أسوان مركز أسوان، بحضور نائب رئيس مدينة ومركز أسوان لشؤون القرى محمود بهاء، ورئيس قرية غرب أسوان محمد ربيع، ورئيس حى جنوب محمد عبدالمنعم، بجانب مسئولى الشركات المنفذة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف مدير الوحدة- فى بيان، اليوم- إن مشروعات الصرف الصحى بقرية غرب أسوان البالغ تكلفتها 250 مليون جنيه تضم محطة المعالجة المقامة على مساحة 13 ألف م2 بطاقة استيعابية تصل ما بين 200 و300 م3 / يوم، ومحطتى رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار ووصلات منزلية موزعة على 21 نجعا، بينما مشروعات قرية غرب سهيل البالغ تكلفتها 200 مليون جنيه، تضم محطة معالجة على مساحة 13 ألف م2، وبطاقة 3000 م3/ يوم، وتضم 12 حوضا، وسيستفيد منها أكثر من 15 ألف نسمة.

وأشار إلى أن العمل بهذه المشروعات مستمر وسط دعم لجان التنمية المتكاملة بغرب سهيل، حيث إن دخول خدمة الصرف الصحى حلم انتظروا تحقيقه بأكثر من 30 عاماً.

من جانبهم.. أعرب أهالى القريتين عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى على إدراجهما ضمن المشروعات غير مسبوقة لمبادرة "حياة كريمة"، مشيدا بالجهود المبذولة من محافظ أسوان؛ لدفع العمل بهذه المشروعات وتذليل كافة العقبات لسرعة تنفيذها.