الرئيس السيسى يصدق على 10 قوانين (مستند)

جدة - نرمين السيد - وصدق الرئيس السيسى على قانون رقم 61 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2021/2020 كما صدق على قانون رقم 62 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2021/2020 وقانون رقم 63 لسنة 2022 بربط حساب ختامة موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2021/2020 وقانون رقم 64 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 2021/2020 وقانون رقم 65 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موزانة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 2021/2020 وقانون رقم 66 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موزانة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2021/2020 وقانون رقم 67 لسنة 2022 بربط حساب ختامة موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2022 بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2021/2020 وقانون رقم 68 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للسنة المالية 2021/2020 وقانون رقم 69 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2021/2020 وقانون رقم 70 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موازنة المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة للسنة المالية 2021/2020

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