تعيين 381 شابا بينهم 4 «قادرون باختلاف» بالأقصر

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية الأقصر بتعيين 381 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 4 " قادرون باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، كما تم استخراج 313 شهادة قياس مستوى المهارة، و702 رخصة مزاولة الحرفة.





وأوضح الوزير أن المديرية صرفت منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً منها 10 منح مواليد بـ20 ألف جنيه، و7 منح زواج بإجمالى 21 ألف جنيه المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

وتلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر مايو الماضى، مشيراً إلى أنه فى مجال التفتيش العمالى ورعاية القوى العاملة، كما قامت المديرية بالتفتيش على 255 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 10 محاضر للمنشآت المخالفة، وبحث 7 شكاوى.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 221 منشأة، وعمل 5 حملات نوعية، وأسفر التفتيش عن تحرير 139 محضراً، كما تلقت المديرية 45 شكوى عمالية، تمت تسوية 8 منها ودياً، وإحالة 29 شكاوى منها إلى القضاء، و18 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 180 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.

أما فى مجال التدريب المهنى، انتهت المديرية من دورتين تدريبيتين على مهنة الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهنى بالطود لـ36 متدرباً، بالإضافة إلى دورتين تدريبيتين فى مجال التفصيل والحياكة بالمركز لـ40 متدربة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى، وجار عمل الاختبارات اللازمة لهم تحت إشراف أساتذة جامعة الأقصر، فضلاً عن بدء دورتين تدريبيتين على مهن التوصيلات الكهربائية والتفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة فى ساحة الإمام الطيب لـ30 متدرباً ومتدربة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك".