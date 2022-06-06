وزير التنمية المحلية يصل دمياط لافتتاح وتفقد بعض المشروعات التنموية

جدة - نرمين السيد - وصل محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، صباح اليوم الإثنين، إلى محافظة دمياط لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة وكذا افتتاح بعض المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها.





وكان فى استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. ومن المقرر أن تتضمن زيارة وزير التنمية المحلية تفقد مشروع المجزر الآلى الجديد بمنطقة شطا والذى يخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة 12 حظيرة ومجزرين حكوميين وآخر ويهدف الى توفير لحوم صحية وآمنة للمواطن. كما سيفتتح محمود شعراوى سوق الجملة بشطا والذى تم تطويره خلال الفترة الماضية وتزويده بكاميرات مراقبة، وكذلك افتتاح أعمال تطوير شارعى الدكتور على مصطفى مشرفة وميدان أبوالفا وضمت الأعمال المنفذة (رصف وتنسيق حضارى – إنارة وأماكن انتظار سيارات – برجولات وأرصفة – رفع كفاءة الجزيرة الوسطى بطول 7.5 كيلو متر). ويتضمن برنامج زيارة الوزير أيضا تفقد أعمال رفع كفاءة كورنيش النيل بدمياط وافتتاح حديقة بنت الشاطئ بعد تنفيذ أعمال ( رصف وصيانة الأعمدة – برجولات – مقاعد – سور الكورنيش – أرصفة – الجزيرة الوسطى ) بطول 3200 كيلو متر. ويعقب ذلك تفقد وزير التنمية المحلية موقف سيارات الأجرة بعزب النهضة (داخلى – خارجى) خط السير لسيارات الأجرة (فارسكو – الروضة – الزرقا – المنصورة شرق – المنزلة) كما سيفتتح الوزير المركز التكنولوجى بمدينة كفر سعد بعد تطويره لميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الخدمات وتسهيل الإجراءات وإنجازها بصورة سريعة. وسيتفقد وزير التنمية المحلية مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية كفر سليمان والتى تضم مجمع الخدمات الحكومية (مركز تكنولوجى وعدد من الإدارات الخدمية منها الشهر العقارى والتموين والبريد ووحدة محلية ووحدة تضامن )، مركز شباب وملعب خماسى. ويختتم محمود شعراوى زيارة للمحافظة بحضور انطلاق مشروع "التخطيط الحضرى والبنية التحتية فى المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجا (UPIMC) بالتعاون بين محافظة دمياط وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بحضور إيفون باومن سفيرة سويسرا بالقاهرة

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