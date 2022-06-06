محافظ الإسماعيلية يتفقد اصطفاف سيارات الإسعاف الجديدة (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اصطفاف سيارات الإسعاف الجديدة، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فيما يخص المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إذ تم تخصيص 14 سيارة إسعاف جديدة مجهزة لمحافظة الإسماعيلية، ينضموا لأسطول سيارات الإسعاف.





وتم وصول 14 سيارة إسعاف مجهزة حديثة موديل العام 2022، بها كل الإمكانيات من جهاز تنفس صناعى، غرفك عناية مركزة ومتطورة، جهاز إنعاش قلبى رئوى، جهاز صدمات ومونيتور، جهاز رسم قلب، بالإضافة إلى أن هذه السيارات متصلة لاسلكيا على الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، لإعطاء بيانات المصاب، او المريض مباشرة، وإرسالها للمستشفى، لتوجيه المريض أو المصاب الى التخصص المطلوب مباشرة.



وخلال تفقد الإصطفاف، شاهد المحافظ تنفيذ محاكاة لإنقاذ مصاب، قام بها مسعفو هيئة الإسعاف بالإسماعيلية وتم التعامل طبقا للتعليمات القياسية للإسعاف خلال المدة الزمنية اللازمة باستخدام كافة امكانيات السيارات الجديدة.

و أكد محافظ الإسماعيلية أن منظومة الصحة بالإسماعيلية دائما فى حالة تطوير حيث شهدت المحافظة خلال الفترات السابقة العديد من الاحداث والإضافات المتميزة فى قطاع الصحة والتى انضمت لمنظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرًا إلى أن انضمام 14 سيارة اسعاف جديدة وحديثة لأسطول سيارات الإسعاف يعد انجازا جديدا تشهده المحافظة لصالح المواطن فى الإسماعيلية.



وعلى جانب آخر أوضح دكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف بالإسماعيلية انه تنفيذا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية تم تنفيذ تدريب للإسعافات الأولية وحالات الغرق وضيق التنفس لمسعفى شواطئ ونوادى المحافظة بالتزامن مع قدوم فصل الصيف وموسم الأجازات واستقبال زوار المحافظة للاستمتاع بأوقاته بدون أى مشاكل بالإضافة إلى استعدادات مرفق الإسعاف بالدفع بسيارات اسعاف بالقرب من أماكن الشواطئ.