صحة كفر الشيخ: الكشف على 1764 مريضا فى قافلة طبية

جدة - نرمين السيد - نظمت إدارة القوافل الطبية بكفر الشيخ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية كوم الدهب بمركز سيدى سالم، لمدة يومين لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.





وقالت وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ الدكتورة إلهام محمد فى بيان اليوم الإثنين، إن القافلة ضمت 11 عيادة بها 10 تخصصات طبية وهى "الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنسا والجراحة العامة والأسنان والرمد والأنف والأذن" إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، مشيرة إلى أن القافلة شهدت إقبالا كبيرا من أهالى القرية.

وأوضح منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بكفر الشيخ الدكتور مجدى شنح أن القافلة وقعت الكشف الطبى على 1764 مريضا خض 100 منهم للكشف المبكر عن الضغط والسكر بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية إلى 147 مريضا وأشعة لـ43 مريضا وعمل تقارير طبية لـ6 مرضى، وتحويل 50 مريضا لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة.

وإلى جانب ذلك تم تنظيم عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخصوصا فيروس كورونا انتفع بها 1139 مواطنا.