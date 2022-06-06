انت الان تتابع تفاصيل خبر هجوم برلمانى على وزيرة البيئة «محدش يعرفها ولا يعرف شغل لها» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /702344/هجوم-برلمانى-على-وزيرة-البيئة-محدش-يعرفها-ولا-يعرف-شغل-لها

تعرضت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، لهجوم برلماني خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة.

دوت الخليج

في البداية قال عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: الوزارة غير موجودة غلى الأرض لا تفعل شئ.

الاحتباس الحراري

وقال عضو البرلمان: حاولت أكون موضوعي بحثت على الصفحة الرسمية لوزارة البيئة على مدار 3 شهور، يوجد 116 منشور منهم 100 منشور ندوات وفعاليات، و 15 فقط شغل وحملات على الأرض.

وأشار النائب إلى نجاح جنوب إفريقيا في الحصول على منح تقدر بنحو 8.5 مليار دولار لدعم الدولة لمواجهة الاحتباس الحراري، وقال "هذا في الوقت الذي لا تتلقى فيه وزارة البيئىة شيء يناسب التردي في البيئة"، لافتًا إلى الضرر الواقع على مصر من الاحتباس الحراري.

وأوضح أنه تلقي الوزارة 70 مليون دولار دعم من البنك الأوربي موجه لأربع محافظات، قائلا:"مفيش أي حاجة تغيرت على الأرض والنتيجة، لافتًا إلى إنفاق ملايين على مرتبات ومكافأت مستشارين.

المحميات الطبيعية

فيما قال النائب محمود أبو الخير، وكيل لجنة الصحة: "أنا داخل الجلسة بسأل عن اسم الوزيرة"، معتبرًا أن النواب والمواطنين لا يعرفون الوزيرة، متابعا: الوزراء محتاجين ينزلوا الشارع بدل المكاتب.

وانتقد أبو الخير أداء الوزارة، قائلا: "أيضًا لا يوجد حلول وأفكار خارج الصندوق، عندنا محميات كنز لا يتم استغلاله".

وأشار إلى محمية طبيعية في محافظة سوهاج، قائلا: "الوزيرة تعرفها أم لا؟.. 150 فدان لم يتم استغلالهم".

آليات وزارة البيئة لمواجهة تلوث الهواء

و تسائلت النائبة آية فوزي فتى، عن آليات الوزارة لتلوث الهواء التي تتجاوز المعايير والنسب العالمية، كما تسائلت عن السياحة البيئية وتعظيم الاستفادة من المحميات الطييعية، وقالت "أثناء مناقشة الموازنة وجدنا عجز يمول من الخزانة العامة على الوزارة استغلال الموارد بشكل أمثل".

وأوضحت فتى أن مؤتمر المناخ شريحة كبيرة من المواطنين لا تعلم عنه شيئًا، مؤكدة أنه فرصة للعمل على زيادة الوعي البيئي.