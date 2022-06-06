الحكم في استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه 6 يوليو

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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الإقتصادية، برئاسة المستشار أدهم فهيم، حجز إستنئاف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه 10 ألاف جنيه وكفالة 10 ألاف جنيه، بتهمة سب وقذف الطابتن محمود الخطيب عبر مواقع التواصل الإجتماعي، للحكم بجلسة 6 يوليو .

التحفظ على مرتضى منصور في لإقتصادية خلال استئنافه على حكم حبسه لسبه الخطيب

تحفظت قوات محكمة جنح مستأنف القاهرة الإقتصادية، برئاسة المستشار أدهم فريد، على المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لحين اتخاذ قرار في جلسة استئنافه على حكم حبسه سنة وتغريمه 10 ألاف جنيه وكفالة 10 ألاف جنيه، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي.

وانتهت المحكمة من سماع مرافعات الدفاع، وقررت رفع الجلسة لحين إتخاذ قرار والتحفظ على المستشار مرتضى منصور لحين صدوره أخر الجلسة.

مرتضى منصور

وكان قد وصل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إلى محكمة القاهرة الإقتصادية، لحضور جلسة استئنافه على حكم حبسه سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج

وحملت أوراق الدعوى المقامة من الكابتن محمود الخطيب ضد مرتضى منصور رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية و رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، ويتهم فيها رئيس النادي الأهلي، مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

دعوى أخرى

وفي دعوى أخرى حجزت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، استئناف المستشار مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه سنة، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للحكم بجلسة ٢١ يونيو.

حكم اول درجة

وكانت قد قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة المستشار مرتضى منصور بالحبس سنة، وتغريمه ١٠ ألاف جنيه، وكفالة ١٠ ألاف جنيه، في الدعوى المقامة من الكابتن محمود الخطيب، يتهمه فيهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحمل الدعوى المقامة من محمود الخطيب، ضد المستشار مرتضى منصور رقم 45 سنة 2022، ويتهم فيها محمود الخطيب؛ المستشار مرتضى منصور، بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت أوراق الدعوى 12 مقطعا مرئيا لمرتضى منصور، احتوت على عبارات سب وقذف لمحمود الخطيب وعائلته وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ومديره التنفيذي.