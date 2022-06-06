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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /702341/النائب-عبدالمنعم-إمام-يهاجم-وزيرة-البيئة-الوزارة-غير-موجودة-علي-الأرض-ولا-تفعل-شيء

قال عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزارة البيئة غير موجودة على الأرض لا تفعل شيء.

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وأضاف إمام: حاولت أكون موضوعي بحثت على الصفحة الرسمية لوزارة البيئة على مدار 3 شهور ، يوجد 116 منشور منهم 100 منشور ندوات وفعاليات، و 15 فقط شغل وحملات على الأرض.

وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى نجاح جنوب إفريقيا في الحصول على منح تقدر بنحو 8.5 مليار دولار لدعم الدولة لمواجهة الاحتباس الحراري، وقال: "هذا في الوقت الذي لا تتلقى فيه وزارة البيئىة شيء يناسب التردي في البيئة"، لافتًا إلى الضرر الواقع على مصر من الاحتباس الحراري.

وأوضح إمام، أن الوزارة تتلقي 70 مليون دولار دعم من البنك الأوربي موجه لأربع محافظات، قائلا: "مفيش أي حاجة تغيرت على الأرض ، لافتًا إلى إنفاق ملايين على مرتبات ومكافأت مستشارين.

التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل

هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صباح اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد.

1 - طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من :

1- رشا رمضان

2- محمد نشأت العمده

3- أحمد علي إبراهيم

4- أحمد فرغلي

5- أحمد سمير صالح

6- ضياء الدين داود

7- زكريا حسان

8- أيمن محسب

9- شريف الورداني

10- عبد المنعم إمام

11- أحمد إسماعيل

12-أحمد الشرقاوي

13- آيه فوزي

14- ناصر عطية

15- محمود أبو الخير

16- أحمد حجازي

17- أماني الشعولي

18- سحر صدقي

19- عادل النجار

20- عمرو القطامي

21- آيات الحداد

22- محمود البرعي