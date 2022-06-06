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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /702340/رئيس-اقتصادية-النواب-يواجه-ياسمين-فؤاد-بتداعيات-دراسة-تقييم-الأثر-البيئي-بمنظومة-التراخيص-الصناعية

قال النائب أحمد سمير، رئيس الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: عاني القطاع الصناعي لفترة تزيد عن 60 عاما من قانون التراخيص الصناعية الذي كان يتم العمل به حتي صدور 15 لسنة 2017، لافتا أن قبل صدور هذا القانون أكدت تقارير البنك الدولي أن المستثمر في القطاع الصناعي يحتاج حوالي أكثر من 600 يوم عمل حتي يستطيع استخراج رخصة تشغيل للمصنع.

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رئيس اقتصادية النواب يواجه ياسمين فؤاد بتداعيات دراسة تقييم الأثر البيئي بمنظومة التراخيص الصناعية

وأضاف سمير: بعد صدور قانون 15 لسنة 2017 تم تقسيم القطاع الصناعي إلي صناعات تحتاج استخراج رخصة بالإخطار، وهناك بعض الصناعات تحتاج موافقة مسبقة.

وتابع رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: أثناء تطبيق الآثر الفعلي، نجد مطالبات بوجود دراسة التقييم الآثر البيئي، متسائلا: بعض الدراسات المطلوبة تأخذ وقت طويل وفي بعض الأحيان في بعض المحافظات تتجاوز الرسوم المقررة لقرار وزير البيئة رقم 75 لسنة 2017، مضيفا: ليس من المعقول أن يتم استخراج الرخصة في أسبوع والدراسة المطلوبة تأخذ وقت كبير.

هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صباح اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد.

التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل

1 - طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من :

1- رشا رمضان

2- محمد نشأت العمده

3- أحمد علي إبراهيم

4- أحمد فرغلي

5- أحمد سمير صالح

6- ضياء الدين داود

7- زكريا حسان

8- أيمن محسب

9- شريف الورداني

10- عبد المنعم إمام

11- أحمد إسماعيل

12-أحمد الشرقاوي

13- آيه فوزي

14- ناصر عطية

15- محمود أبو الخير

16- أحمد حجازي

17- أماني الشعولي

18- سحر صدقي

19- عادل النجار

20- عمرو القطامي

21- آيات الحداد

22- محمود البرعي