النائب عمرو القطامى يواجه وزيرة البيئة بدور جهاز إدارة المخلفات..وأزمات مصرف أبو عوض بالهرم«صور وفيديو»

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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /702339/النائب-عمرو-القطامى-يواجه-وزيرة-البيئة-بدور-جهاز-إدارة-المخلفاتوأزمات-مصرف-أبو-عوض-بالهرمصور-وفيديو

وجه النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، سؤالا لـ د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالجلسة العامة للبرلمان بشأن دور جهاز تنظيم المخلفات خاصة أنه بالرغم من إصدار القانون الخاص به رقم 202 لسنة 2020، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه فى أكتوبر 2020ولائحته التنفيذية لم نلمس له دور حقيقى على أرض الواقع حتى الآن.

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جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بحضور وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد، ونظر نحو 60 أداة رقابية بشأن أزمات البيئة فى مصر، مؤكدا على أنه سبق وأن آثار أزمات القمامة بمنطقة الهرم وتم حل معظم هذه الأزمات ، ولكن لا نزال بحاجة لجهود أكبر.

وتطرق بحديثه إلى أزمة مصرف أبو عوض بكفر المنفى مؤكدا على أنه لا يزال يمثل إشكالية كبيرة، وبجواره نحو 3آلاف أسرة يعانون منه، مستشهدا بعدد من الصور التى تم إلتقاطها له بوضعيته الأخيرة وإمتلاءه القمامة والقازورات، مشيرا إلى أن هذه المشاهد مصدر للأمراض ورغم أنه سبق وتم تطهيره إلا أن الواقع الحالى مسيئ جدا قائلا:" أكثر من 2كيلوا قمامة وقازورات مصدر للأمراض".

النائب عمرو القطامى يواجه وزيرة البيئة بدور جهاز إدارة المخلفات..وأزمات مصرف أبو عوض بالهرم

ولفت إلى أن منطقة كفر المنفى تبعد عن الأهرامات بمسافة 2كيلو وكما هو معروف الهرم هى أرض الحضارة وبها الأهرامات وأبو الهول وأيضا المتحف المصرى الكبير، متطرقا إلى أزمة مقلب أرض اللواء مؤكدا على أنه لا يعلم سر بقاء هذا المقلب فى هذه المنطقة حتى الآن.