340 سنة حبس.. ضبط هارب من 205 حكم بالقاهرة

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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - ألقت وزارة الداخلية القبض على هارب من تنفيذ 205 أحكام قضائية، بإجمالى مدد حبس بلغت 340 سنة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

معلومات وتحريات

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام لـ دوت الخليج، قيام مالك شركة مقاولات، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 205 أحكام قضائية فى قضايا "تبديد، شيكات، مبانى"، بإجمالى مدد حبس بلغت 340 سنة، بتغيير محل إقامته، والإقامة بإحدى الشقق بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة خشية ضبطه.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة إسماعيل يوسف

تعرض إسماعيل يوسف نجم نادي الزمالك السابق، صباح اليوم الاثنين، لإصابة بكدمات وجروح أثر وقوع حادث تصادم بين سيارته وسيارة طالب على طريق الواحات أمام مول مصر بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

دوت الخليج

ونتج عن الحادث وجود تلفيات في سيارة إسماعيل يوسف والطالب، وإصابته بمدمات فى الرأس وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإسعافه.

بداية الواقعة

بدأت الحادثة عندما عندما تبلغ للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظ الجيزة، من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم وإصابة إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق بطريق الواحات أمام مول مصر، وعلى الفور انتقل لمكان الحادث وبالفحص تبين ان الحادث وقع أثناء عبور إسماعيل يوسف مطب صناعي مستقلا سيارته المرسيدس اصدمت به سيارة جيب شيروكي قيادة طالب لا يحمل رخصة مما تسبب في تلفيات بالسيارتين وإصابة نجم الزمالك السابق بكدمات فى الراس وتم نقله للمستشفي لتلقى الإسعافات بمستشفى دار الفؤاد بأكتوبر.

التحفظ على الطالب

وقامت قوات الأمن بالتحفظ ع لى الطالب والسيارتين وتحرر محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وإخطار النيابة لتولي التحقيقات.

وقع منذ قليل حادث تصادم مروع، بطريق العاصمة في مدينة بدر بمنطقة القاهرة الجديدة، بين أتوبيس و4 سيارات، مما تسبب في إصابة 20 شخص، وتم نقلهم إلى أقرب المستشفيات لإسعافهم.

دوت الخليج

البداية عندما تبلغت غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم مروع بين أتوبيس و4 سيارات، بين مدينتي بدر والشروق بنطاق القاهرة الجديدة، وفور ذلك هرع رجال المباحث والمرور لمكان الحادث، وسط حالة من التكدس المروري بمحيط الحادث في اتجاه العاصمة الإدارية.