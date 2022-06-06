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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /702335/المصريين-الأحرار-يهنئ-جيان-تشاو-بوزارة-العلاقات-الخارجية-للحزب-الشيوعي-الصيني

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، ليو جيان تشاو الذي عيّن وزيرا جديدا لدائرة العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الصيني، متمنيًا له التوفيق والسداد في تلك المسؤولية وان يساهم في تعزيز أواصر الصلة والعلاقات الممتدة مع دولة الصين الشعبية الصديقة.

دوت الخليج

المصريين الأحرار يهنئ "جيان تشاو" بوزارة العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الصيني

وإذ يتقدم حزب المصريين الأحرار رئيسًا وقيادات وأعضاء بخالص التهنئة مع أطيب الأمنيات بالنجاح والتوفيق لقيادات الحزب الشيوعي الصيني على اختياراتها واهتمامها بالتواصل الدائم وخاصة مع الجانب الإفريقي والعربي، والاهتمام بالقطاعات الخارجية في إطار التعاون البناء لخدمة البلدان ورفاهية الشعوب واحتفاظ خصائص كل دولة.

ويؤكد الحزب أن التعاون والصداقة بين حزبي المصريين الأحرار والحزب الشيوعي الصيني بنيانها خدمة البلدين والإسهام في تحقيق استراتيجية الشراكة بين القيادات السياسية للبلدين لما يخدم الشعبين القريبين والمترابطين بالحضارة والأصالة.

كما أعرب الحزب عن شكره تقديره للوزير السابق والقائمين على لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني خلال الفترة الماضية، متمنيا للجميع التوفيق والسداد لخدمة بلاده والبشرية جمعاء.