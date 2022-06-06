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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /702334/رئيس-الوزراء-العراقي-يستقبل-وزيري-خارجية-مصر-والأردن

استقبل السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين 6 يونيو الجاري، كلًا من وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأردني الوزير أيمن الصفدي، في إطار الزيارة التي يُجريانها حاليًا إلى العاصمة العراقية بغداد.

دوت الخليج

تعزيز علاقات التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق

وصرَّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تناول سبل تعزيز علاقات التعاون الثلاثي في مجالاتها المختلفة، خاصة في مشروعات التعاون الاقتصادي والتجاري، والبناء على ما تحقق من زخم في إطار القمم التي تجمع القيادة السياسية في مصر والأردن والعراق، وما يصدر عنها من تكليفات بالمُضي قدمًا في تعزيز أواصر العلاقات في كافة المجالات والمشروعات التي تحقق التنمية المشتركة، وعلى نحو يضمن المردود المباشر والناجز لتلك المشروعات على شعوب الدول الثلاثة.

تضافر الجهود إزاء مُختلف التحديات التي تواجه المنطقة العربية

وأضاف حافظ أن اللقاء شهد أيضًا تبادلًا للرؤى إزاء أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وعكس اهتمامًا مُتبادلًا بضرورة مواصلة العمل على تضافر الجهود إزاء مُختلف التحديات التي تواجه المنطقة العربية، وسبل تغليب الحلول السياسية لها. ومن جانبهما، جدَّد وزيرا خارجية مصر والأردن التأكيد على الحرص الذي توليه القاهرةُ وعمَّان لأمن واستقرار العراق الشقيق، في إطار ما يجمع مصر والعراق والأردن من وشائج أخوية على المستويين الرسمي والشعبي.