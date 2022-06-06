انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب أحمد فرغلى ينتقد أداء وزيرة البيئة بـ جلسة البرلمان بسبب الأوضاع ببورسعيد..فيديو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /702333/النائب-أحمد-فرغلى-ينتقد-أداء-وزيرة-البيئة-بـ-جلسة-البرلمان-بسبب-الأوضاع-ببورسعيدفيديو

انتقد النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، أداء وزارة البيئة فى محافظة بورسعيد، موضحا انها نموذج مصر للإهمال صحة المواطن، لافتا إلى أنشاء محطة الصرف السائل، بميناء غرب بورسعيد، والتي تمثل خطورة بالغة علىالمواطنين ، حيث تحتوي على مواد مشعة .

دوت الخليج

جاء هذا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد.

النائب أحمد فرغلى ينتقد أداء وزيرة البيئة بـ جلسة البرلمان بسبب الأوضاع ببورسعيد

وتسائل عضو مجلس النواب، هل تعلم وزارة البيئة عن محطة الصرف السائل بميناء غرب بورسعيد، موضحا ان الصرف السائل سيتسبب فى الميناء خاصة انه ميناء حاويات، فضلا عن انتقال الحاويات لموانئ اخري ، مشيرا إلى أن الشركة المنفذة سبق وتقدمت بالمشروع ولكن تم رفضه، ثم فوجئنا بالموافقة على انشاء المحطة.

كما تناقش الجلسة، طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من :

1- رشا رمضان

2- محمد نشأت العمده

3- أحمد علي إبراهيم

4- أحمد فرغلي

5- أحمد سمير صالح

6- ضياء الدين داود

7- زكريا حسان

8- أيمن محسب

9- شريف الورداني

10- عبد المنعم إمام

11- أحمد إسماعيل

12-أحمد الشرقاوي

13- آيه فوزي

14- ناصر عطية

15- محمود أبو الخير

16- أحمد حجازي

17- أماني الشعولي

18- سحر صدقي

19- عادل النجار

20- عمرو القطامي

21- آيات الحداد

22- محمود البرعي

23- الحسيني جلال

24- نشأت فؤاد عباس

25- كريم السادات

26- جمال عبيد

27- علي البدري

28-عامر الشوربجي

29- حمادة زهير الفولي

30- آمال عبد الحميد

31- أحمد الخشن

32-رزق راغب ضيف الله

33- ايلاريا سمير حارص

34- علاء قريطم

35-أحمد يحيى الجحش

36- بلال النحال

37- العربي فؤاد

38- ولاء التمامي

39- فؤاد أباظة

40- مجدي سيف

41-حسن عبد الوهاب

42-إيهاب عبد العظيم

43- أحمد حته

44- عصام العمدة

45- أحمد الحديدي

46- محمد حسين الحمامي

47- نادر عبده

48- حسام المندوه

49- أحمد سعد نويصر

50- عبد الله أحمد عبد الله

51- أسماء سعد الجمال

52- حسن طارق عمار

ب - سؤال مقدم من :

أحمد بلال البرلسي