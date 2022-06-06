انت الان تتابع تفاصيل خبر أمير طعيمة عن إساءة مسؤول هندي لـ سيدنا محمد: مستني ايه من حد أهطل بيقدس البقر! حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /702331/أمير-طعيمة-عن-إساءة-مسؤول-هندي-لـ-سيدنا-محمد-مستني-ايه-من-حد-أهطل-بيقدس-البقر

علق الشاعر الغنائي أمير طعيمة على إساءة مسؤول هندي لسيدنا النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، متوقعًا منهم هذا الأمر نظرًا لعبادتهم البقر.

دوت الخليج يرصد تعليق أمير طعيمة على الإساءة للنبي.

أمير طعيمة يعلق على الإساءة للنبي

وكتب أمير طعيمة منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: بخصوص الإساءة للنبي.. البقرة حيوان مقدس في الهندوسية، وتقدس بعض الجماعات الأفاعي والقردة، ولكن تتميز البقرة بقداسة تعلو على أي حيوان آخر، ولها حق الانتقال إلى أي مكان، ولا يجوز للهندوسي أن يمسها بأذى أو بذبحها، وإذا ماتت دفنت بطقوس دينية.. مستني ايه من حد أهطل دي عقليته؟.

أمير طعيمة يعرب عن سعادته بنجاح من أول دقيقة

على الصعيد الآخر، أعرب الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن سعادته بنجاح أغنيته الجديدة "من أول دقيقة" لإليسا وسعد لمجرد.

وكتب أمير طعيمة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي Twitter: "من أول دقيقة الأغنية الأكثر مشاهدة على مستوى العالم آخر ٢٤ ساعة.. الحمد لله".

أغنية "من أول دقيقة" من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم وتقول كلمات الأغنية:

بغير من عيني وأنا شايفك وده اللي وصلت ليه لو اسمع اسمي بشفايفـك بقولك كرريه وعمري ما هقدر اوصفلك بحبك قـد ايه إرسمني في ليلك نجمة ضيها يلمع في العين إكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين انا نفسي اعيش فوق عمري يا حبيبي معاك عمرين لو تطلبي مني عينيا لو تطلبي عمري كمان هديكي سنيني الجيا وهكون راضي وفرحان انتي اللي وجودك جنبي حسسني ان انا انسان

ده من اول دقيقة لحبك قلبي مال.. عرفت بميت طريقة أغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال ده من اول دقيقة لحبك قلبي مال.. عرفتي بميت طريقة تغيري حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال

أنا عايزاك تفضل جنبي سندي وفارس أحلامي قلبي في قربك متطمن خليك دايما ادامي ده انا قبل ما بنطق كلمة بتكمل ليا كلامي ده وجـودك بيكملني خليتي حياتي حياة إحساسي بحبك خدني وانا هفضل ماشـي وراه حضنك يا حبيبتي لا يمكن لو ثانية أعيش بـراه فيه واحدة تمللي في ضهرك و في ضعفـــك هتقويك تؤمرها حبيبي وأمرك هتقول شبيك لبيك جنبك ولآخرعمرك هتعيش علشان ترضيك

ده من اول دقيقة لحبك قلبي مال.. عرفت بميت طريقة أغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال ده من اول دقيقة لحبك قلبي مال.. عرفتي بميت طريقة تغيري حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال