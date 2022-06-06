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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /702330/ارقام-جلوس-الثانوية-العامة-2022-خطوات-الحصول-عليها

ارقام جلوس الثانوية العامة 2022، تصدرت محركات البحث المختلفة ومؤشرات جوجل، حيث يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة 2022 عن ارقام الجلوس الخاصة بهم، تزامنًا مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022.

وينشر دوت الخليج لزائريه، خطوات الحصول على ارقام جلوس الثانوية العامة الخاصة بالطلاب قبل بدء الامتحانات.

ارقام جلوس الثانوية العامة 2022

بدأت مدارس الثانوي العام، على مختلف محافظات الجمهورية، صباح اليوم الإثنين 6 يونيو، في تسليم ارقام جلوس الثانوية العامة 2022، ورقيًا للطلاب دون أي مقابل مادي، حيث تم الانتهاء من طباعة ارقام جلوس الثانوية العامة 2022 بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورية

ارقام جلوس الثانوية العامة 2022 موقع وزارة التربية والتعليم

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 20 يونيو بالمواد الدراسية التي لا تضاف للمجموع، ثم تبدأ امتحانات المواد الدراسية الأساسية في الشهادة الثانوية يوم 26 يونيو.

خطوات الحصول على ارقام جلوس الثانوية العامة 2022

وكان نائب وزير التربية والتعليم، أوضح أن ارقام جلوس الثانوية العامة 2022 ستكون متوفرة إلكترونيًا منذ أمس الأحد 5 يونيو على موقع الوزارة، كما ستتاح أيضًا بالمدارس بداية من اليوم الإثنين 6 يونيو، ويمكن للطلاب الحصول على ارقام جلوس الثانوية العامة 2022 من المدارس المقيد بها الطالب بالفعل، وليس المدراس التي سيؤدي فيها الامتحانات.

رابط الحصول على ارقام جلوس الثانوية العامة 2022

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن الحصول على ارقام جلوس الثانوية العامة 2022، بالإضافة لمعرفة مقار اللجان لكل طالب، عن طريق الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني من هـــنـــا.

2- اختيار بوابة الثانوية العامة من أعلى القائمة.

3- يستطيع الطالب الحصول على رقم الجلوس الخاص به عن طريق الكود الخاص به.

4- يمكن للطالب معرفة اللجنة التي سيؤدي بها الامتحانات والمواد عن طريق رقم الجلوس.

5- يمكن للطالب الحصول على رقم الجلوس الخاص به من خلال المدرسة المقيد بها مجانًا دون أي مقابل مادي.