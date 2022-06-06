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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /702328/النائب-محمود-أبو-الخير-يواجه-وزيرة-البيئة-بأزمات-المحميات-الطبيعية-غير-المستغلة

قال النائب محمود أبو الخير، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب:عندنا محميات لم يتم استغلالها وهناك محمية فى سوهاج لم يتم استغلالها وموجودة فى وسط النيل بنحو ١٥٠ فدان ويمكن استغلالها فى دعم السياحة الداخلية.

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المحميات الطبيعية

وشدد النائب محمود أبو الخير :عندنا كنز اسمه المحميات الطبيعية ولم يتم استغلاله لتحقيق مصدر إضافى الدخل القومي.

هذا شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،مناقشات واسعة حول الإشكاليات التى يواجهها ملف البيئة فى مصر، لاسيما فى ظل استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ.

و أكد النواب، أن هناك شكاوى عديدة من مقالب القمامة المنتشرة فى جميع المحافظات المصرية .

وتسائل النواب، عن عدم وجود خطة حقيقية للاستفادة من المحميات الطبيعية والموجودة فى العديد من المحافظات المصرية