النائب محمد نشأت العمدة يواجه وزيرة البيئة بأزمة مصرف الموت بسمالوط«مصيبة كبيرة على الأهالى»

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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /702327/النائب-محمد-نشأت-العمدة-يواجه-وزيرة-البيئة-بأزمة-مصرف-الموت-بسمالوطمصيبة-كبيرة-على-الأهالى

واجه النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بأزمة مصرف الموت بسمالوط بمحافظة المنيا، لافتا أن هذا المصرف داخل الكتلة السكانية، وحتي الآن لا يوجد أي حل لهذا المصرف.

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كما واجه عضو مجلس النواب، وزيرةالبيئة بأزمة صرف مصنع السكر والذي يصب في مصرف الموت بسمالوط، مطالبا وزيرة البيئة بحل جذري لهذا المصرف، لتسببه في العديد من المشكلات.

هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صباح اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد.

التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل

1 - طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من :

1- رشا رمضان

2- محمد نشأت العمده

3- أحمد علي إبراهيم

4- أحمد فرغلي

5- أحمد سمير صالح

6- ضياء الدين داود

7- زكريا حسان

8- أيمن محسب

9- شريف الورداني

10- عبد المنعم إمام

11- أحمد إسماعيل

12-أحمد الشرقاوي

13- آيه فوزي

14- ناصر عطية

15- محمود أبو الخير

16- أحمد حجازي

17- أماني الشعولي

18- سحر صدقي

19- عادل النجار

20- عمرو القطامي

21- آيات الحداد

22- محمود البرعي

23- الحسيني جلال

24- نشأت فؤاد عباس

25- كريم السادات

26- جمال عبيد

27- علي البدري

28-عامر الشوربجي

29- حمادة زهير الفولي

30- آمال عبد الحميد

31- أحمد الخشن

32-رزق راغب ضيف الله

33- ايلاريا سمير حارص

34- علاء قريطم

35-أحمد يحيى الجحش

36- بلال النحال

37- العربي فؤاد

38- ولاء التمامي

39- فؤاد أباظة

40- مجدي سيف

41-حسن عبد الوهاب

42-إيهاب عبد العظيم

43- أحمد حته

44- عصام العمدة

45- أحمد الحديدي

46- محمد حسين الحمامي

47- نادر عبده

48- حسام المندوه

49- أحمد سعد نويصر

50- عبد الله أحمد عبد الله

51- أسماء سعد الجمال

52- حسن طارق عمار

ب - سؤال مقدم من :

أحمد بلال البرلسي