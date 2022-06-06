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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /702325/12-ص-انتهاء-المهلة-المحددة-لتسجيل-طلبات-التعيين-في-وظيفة-معاون-نيابة-ادارية

كشف المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الادارية أن اليوم الإثنين سوف تنتهي المهلة المحددة لتسجيل طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة ٢٠٢١ من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية.

وأشار الي انه حيث سوف يتم غلق التسجيل الإلكتروني على الموقع في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

وأكد المستشار أحمد مرسي - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، أنه من المقرر أن تبدأ مرحلة تسليم وتسلم الملفات لمن أتموا عملية التسجيل اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ١٢ / ٦ / ٢٠٢٢ وحتى يوم الاثنين الموافق ٤ / ٧ / ٢٠٢٢ وفقًا للمواعيد المحددة لكل جامعة والمعلن عنها على الموقع الرسمي للنيابة الإدارية.

وكانت النيابة الادارية اعلنت عن فتح باب التقديم لوظيفة معاون نيابة ادارية من خريجي كليات الخقوق والشريعه والقانون والشرطة دفعة ٢٠٢١.

شروط التقديم

وأشارت النيابة إلي عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم، منها أن يكون حاصلا علي تقدير تراكمي جيد، وألا يزيد عمره علي ٣٠ سنىة في ٦يونيو القادم، وأن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة، وأن تثبت لياقته الصحية.

وقالت النيابة إنه سيتم تسجيل طلبات التعيين عبر الموقع الإلكتروني خلال الفترة من ٢٨ مايو وحتي ٦يونيو القادم.

وأشارت إلي أنه سيتم إتاحة سحب وتقديم الملفات مستوفية المستندات علي الموقع الإلكتروني في الفترة من ١٢ يونيو وحتي ٤ يوليو القادم، وذلك بمقر النيابة بمدينة ٦ أكتوبر.

الانتهاء من مقابلات دفعتى 2019 و2020

قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية ، إن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبو زيد رئيس الهيئة، اختتم إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعتي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة ممن تخلفوا عن الحضور في المواعيد المقررة لهم سابقا.

وكانت النيابة الإدارية حددت موعدا للمتخلفين عن مواعيد عقد المقابلات للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية.

وأعلنت النيابة الإدارية عن فتح باب التعيين لوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الشريعة والقانون والشرطة والحقوق دفعة ٢٠١٩ و٢٠٢٠، واشترطت في المتقدمين الحصول علي تقدير جيد، وأن يتحاوز الاختبارات التي تجري له.