«خارجية النواب» تناقش ملف الزيارات الميدانية للجنة..غدا

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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /702324/خارجية-النواب-تناقش-ملف-الزيارات-الميدانية-للجنةغدا

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور كريم درويش، رئيس اللجنة، اجتماعها غدا، لمناقشة الزيارات الميدانية للجنة، وتضع خطة لإتمامها.

دوت الخليج

«اقتصادية النواب» تنظر لبعض الموضوعات المحالة للجنة..غدًا

في حين تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير رئيس اللجنة، اجتماعها غدا، لنظر بعض الموضوعات المحالة للجنة

«إفريقية النواب» تعرض توصيات اللجنة خلال شهر مايو 2022.. غدا

وتعقد لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور شريف الجبلي، اجتماعها غدًا، لعرض توصيات اللجنة خلال شهر مايو 2022.

«دفاع النواب» تناقش الموضوعات المحالة للجنة..غدا

في حين تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة اللواء احمد العوضي، اجتماعها غدا، لنظر بعض الموضوعات المحالة الى اللجنة.

البرلمان يحيل اقتراحان للنائب يونس عبد الرازق للحكومة

كما إحال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب عاطف ناصر، عن الاقترحان برغبة المقدمان من النائب يونس عبد الرازق،عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنهما:

الأول: إعادة تشغيل مكتب بريد المقصبة – مركز البرلس – محافظة كفر الشيخ.

الثاني: إعادة رصف وتأهيل طريق رافد بلطيم البرج الدولى – محافظة كفر الشيخ.

تحديث خط السكة الحديد طنطا

وتنظر الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم (168) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا- المنصورة- دمياط، بطول 119 كليو متر الموقع بتاريخي 9/ 12/ 2021 و4/ 1/ 2022.

ويهدف المشروع إلى تحديث السكة الحديدية لخط طنطا - المنصورة – دمياط بطول ۱۱۹ كيلو متراً .

نطاق المشروع يشمل نطاق المشروع الآتى :

1- تحديث المسار المزدوج : طنطا - المنصورة بطول ( 54 كم ).

2- مضاعفة المقاطع أحادي المسار المنصورة - دمياط ( 65 كم )، تحديث نظام الإشارات والاتصالات لخطوط السكك الحديدية طنطا - المنصورة - دمياط بالكامل .

3- شراء ماكينات صيانة السكك الحديدية لاستخدامها في شبكة السكك الحديدية المصرية ، بما في ذلك خط طنطا - المنصورة – دمياط .