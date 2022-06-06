انت الان تتابع تفاصيل خبر النائبة رشا رمضان تواجه وزيرة البيئة بأزمات التعديات على المحميات الطبيعية وخطة السياحة البيئية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /702322/النائبة-رشا-رمضان-تواجه-وزيرة-البيئة-بأزمات-التعديات-على-المحميات-الطبيعية-وخطة-السياحة-البيئية

واجهت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بأزمات التعديات على المحميات الطبيعية، لافتة إلي أنه آخر بيان أعلنته في هذا الموضوع كان عن وجود 30 محمية في مصر وتمثل حوالي 15% من مساحة مصر الكلية، إلا أن المستغل فعليا يمثل نحو 13 أو 14 محمية.

دوت الخليج

وتسائلت وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن خطة وزارة البيئة لحماية هذا المحميات في ظل التعديات عليها، كما تسائلت عن خطة الوزارة للاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه المحميات والمتثملىة في السياحة البيئية.

هذا و انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صباح اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد.

التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل

1 - طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من :

1- رشا رمضان

2- محمد نشأت العمده

3- أحمد علي إبراهيم

4- أحمد فرغلي

5- أحمد سمير صالح

6- ضياء الدين داود

7- زكريا حسان

8- أيمن محسب

9- شريف الورداني

10- عبد المنعم إمام

11- أحمد إسماعيل

12-أحمد الشرقاوي

13- آيه فوزي

14- ناصر عطية

15- محمود أبو الخير

16- أحمد حجازي

17- أماني الشعولي

18- سحر صدقي

19- عادل النجار

20- عمرو القطامي

21- آيات الحداد

22- محمود البرعي

23- الحسيني جلال

24- نشأت فؤاد عباس

25- كريم السادات

26- جمال عبيد

27- علي البدري

28-عامر الشوربجي

29- حمادة زهير الفولي

30- آمال عبد الحميد

31- أحمد الخشن

32-رزق راغب ضيف الله

33- ايلاريا سمير حارص

34- علاء قريطم

35-أحمد يحيى الجحش

36- بلال النحال

37- العربي فؤاد

38- ولاء التمامي

39- فؤاد أباظة

40- مجدي سيف

41-حسن عبد الوهاب

42-إيهاب عبد العظيم

43- أحمد حته

44- عصام العمدة

45- أحمد الحديدي

46- محمد حسين الحمامي

47- نادر عبده

48- حسام المندوه

49- أحمد سعد نويصر

50- عبد الله أحمد عبد الله

51- أسماء سعد الجمال

52- حسن طارق عمار

ب - سؤال مقدم من :

أحمد بلال البرلسي