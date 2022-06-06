الحكومة : عدم صحة إيقاف معاشات أصحاب البطاقات التقليدية لحين تحويلها لكروت ميزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 12:33 مساءً - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إيقاف معاشات جميع أصحاب البطاقات التقليدية لحين تحويلها إلى كروت ميزة اعتباراً من يونيو الجاري، تواصل المركز مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لإيقاف معاشات جميع أصحاب البطاقات التقليدية لحين تحويلها إلى كروت ميزة اعتباراً من يونيو الجاري، مُشيرةً إلى استمرار صرف المعاشات لجميع حاملي البطاقات التقليدية بدايةً من شهر يونيو الجاري من خلال آليات الصرف الأخرى لحين الانتهاء من تحويل البطاقات إلى كروت ميزة، وهى "تحويل المعاش على الحساب الجاري الشخصي للمستفيد – أو من خلال المحافظ الإلكترونية"، مُشددةً على أن الدولة مستمرة في الوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون أي انتقاص، وأن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون، ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال.