وزير التنمية المحلية يصل إلي محافظة دمياط لافتتاح وتفقد بعض المشروعات التنموية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 12:32 مساءً - وصل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، الي محافظة دمياط لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة وكذا افتتاح بعض المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها .

وكان في استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

ومن المقرر أن تتضمن زيارة وزير التنمية المحلية تفقد مشروع المجزر الآلى الجديد بمنطقة شطا والذي يخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة 12 حظيرة ومجزرين حكوميين وآخر ويهدف الي توفير لحوم صحية وآمنة للمواطن .

كما سيقوم اللواء محمود شعراوى بافتتاح سوق الجملة بشطا والذى تم تطويره خلال الفترة الماضية وتزويده بكاميرات مراقبة.

كما سيقوم وزير التنمية المحلية بافتتاح أعمال تطوير شارعي الدكتور على مصطفى مشرفة وميدان أبوالفا وضمت الأعمال المنفذة ( رصف وتنسيق حضارى – إنارة وأماكن انتظار سيارات – برجولات وأرصفة – رفع كفاءة الجزيرة الوسطى بطول 7.5 كيلو متر )

ويتضمن برنامج زيارة الوزير أيضاً تفقد أعمال رفع كفاءة كورنيش النيل بدمياط وافتتاح حديقة بنت الشاطئ بعد تنفيذ أعمال ( رصف وصيانة الأعمدة – برجولات – مقاعد – سور الكورنيش – أرصفة – الجزيرة الوسطى ) بطول 3200 كيلو متر.

يعقب ذلك تفقد وزير التنمية المحلية موقف سيارات الأجرة بعزب النهضة ( داخلى – خارجي ) خط السير لسيارات الأجرة ( فارسكو – الروضة – الزرقا – المنصورة شرق – المنزلة )

كما سيقوم الوزير بافتتاح المركز التكنولوجي بمدينة كفر سعد بعد تطويره لميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الخدمات وتسهيل الإجراءات وإنجازها بصورة سريعة .

كما سيتفقد وزير التنمية المحلية مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرية كفر سليمان والتي تضم مجمع الخدمات الحكومية ( مركز تكنولوجي وعدد من الإدارات الخدمية منها الشهر العقارى والتموين والبريد ووحدة محلية ووحدة تضامن ) ، مركز شباب وملعب خماسى .

ويختتم اللواء محمود شعراوي زيارة للمحافظة بحضور انطلاق مشروع " التخطيط الحضرى والبنية التحتية في المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجاً ( UPIMC ) بالتعاون بين محافظة دمياط و برنامج الأمم المتحجة للمستوطنات البشرية وذلك بحضور إيفون باومن سفيرة سويسرا بالقاهرة