وزير التعليم العالى يؤكد دعم مصر للقضاء على فيروس سى بجنوب السودان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الطبى الإفريقى الأول "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى يعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة".

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزيرين بحثا استمرار التعاون للقضاء على مرض فيروس "سى" بدولة جنوب السودان أسوة بتجربة مصر الرائدة فى هذا المجال.

وتابع عبدالغفار أن اللقاء تضمن مناقشة سبل توفير احتياجات المنظومة الصحية بالدولة الشقيقة لاكتشاف وعلاج مرضى فيروس "سى" سواء من كواشف الفحص أو الأدوية، أو الأجهزة الطبية، حيث أكد الدكتور خالد عبدالغفار، فى هذا الصدد، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على تقديم كافة سبل الدعم للأشقاء بالدول الأفريقية.

وأشار عبدالغفار إلى مناقشة توسيع التعاون فى مجالات تبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية من العاملين بالمنظومة الصحية فى دولة جنوب السودان، من خلال توفير برامج تدريبية قصيرة فى التخصصات الطبية المختلفة وفقا لاحتياجات الدولة الشقيقة.

ولفت إلى تأكيد الوزير على أن المؤتمر الطبى الأفريقى الأول "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"، ساهم فى خلق فرص كبيرة للحوار والمناقشات بين مسئولى الصحة بالقارة الأفريقية، وتسليط الضوء على الإمكانيات المتاحة والاحتياجات المختلفة للبلدان، لتحقيق أقصى استفادة بما يعود بالنفع على شعوب القارة.

حضر اللقاء الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتورة سوزان زناتى مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة والسكان.