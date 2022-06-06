جدة - نرمين السيد - ويستعرض موقع "دوت الخليج" كل الأوراق المطلوبة للتقديم على النحو التالى: - أصل شهادة ميلاد الطفل مميكنة

- بطاقة الرقم القومى لولى الأمر

- ملف كامل الدمغات

- 10 صور شخصية حديثة للطفل

- إثبات محل السكن

- التسجيل على الموقع التالى: https://gizaresult.com/web/ وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2022/ 2023، إلكترونيا على موقع المديريات والوزارة بداية من 1 يونيو حتى 30 من نفس الشهر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو هتقدم لابنك فى رياض الأطفال.. إيه الأوراق المطلوبة؟ (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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